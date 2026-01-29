«Не лакшери место»: Филипп Янковский о локациях съемок сериала «Резервация»

Анастасия Антоненко
Актер искренне позавидовал зрителям, которые впервые увидят картину.

Филипп Янковский назвал резервацию не лакшерным местом

Съемочная команда нового сериала «Резервация» объединилась не только из-за идеи картины, но и из-за тяжелых условий. Таким мнением в интервью 5-tv.ru поделился актер и кинорежиссер Филипп Янковский на премьере сериала.

«Как вы понимаете, сама резервация — это далеко не лакшери место», — сказал он.

При этом Янковский не стал раскрывать точных локаций съемок, оставив этот момент в секрете. Он загадочно улыбнулся и лишь озвучил «из разных мест».

«Не Сибирь. Это все было в пределах досягаемости. Все равно это все интересно, у нас очень хороший художник, интересно было с точки зрения визуального изображения», — отметил звезда сериалов «Контейнер» и «Охотник за головами».

Актер добавил, что не еще видел картину. Он позавидовал зрителям, которые впервые окунуться в этот интересный и одновременно мистический мир.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, название сериала «Резервация» повлияло не только на художественные решения, но и на образ жизни всей команды. Об этом рассказал Филипп Янковский.

