«Не лакшери место»: Филипп Янковский о локациях съемок сериала «Резервация»
Актер искренне позавидовал зрителям, которые впервые увидят картину.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Филипп Янковский назвал резервацию не лакшерным местом
Съемочная команда нового сериала «Резервация» объединилась не только из-за идеи картины, но и из-за тяжелых условий. Таким мнением в интервью 5-tv.ru поделился актер и кинорежиссер Филипп Янковский на премьере сериала.
«Как вы понимаете, сама резервация — это далеко не лакшери место», — сказал он.
При этом Янковский не стал раскрывать точных локаций съемок, оставив этот момент в секрете. Он загадочно улыбнулся и лишь озвучил «из разных мест».
«Не Сибирь. Это все было в пределах досягаемости. Все равно это все интересно, у нас очень хороший художник, интересно было с точки зрения визуального изображения», — отметил звезда сериалов «Контейнер» и «Охотник за головами».
Актер добавил, что не еще видел картину. Он позавидовал зрителям, которые впервые окунуться в этот интересный и одновременно мистический мир.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, название сериала «Резервация» повлияло не только на художественные решения, но и на образ жизни всей команды. Об этом рассказал Филипп Янковский.
