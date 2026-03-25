«Стать мамой всегда успею»: актриса Анна Цуканова-Котт рассказала о своей мечте

Артистка поделилась более интересным для себя развитием семейной жизни.

Актриса Анна Цуканова-Котт: мечтаю стать молодой бабушкой выходного дня

Актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт заявила, что на данном этапе жизни не рассматривает для себя материнство, и в шутливой форме отметила, что скорее видит себя «бабушкой выходного дня». Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

По словам актрисы, она считает, что у нее еще есть время для того, чтобы стать матерью, тогда как возможность побыть «молодой бабушкой» ограничена возрастом, поэтому такой сценарий кажется ей более интересным на данном этапе.

«Молодой мамой я всегда успею стать. А вот молодой бабушкой, еще несколько лет, и уже буду старой для этого. [Бабушкой] выходного дня», — поделилась желанием актриса.

У актрисы двое детей от брака с режиссером Александром Коттом — 17-летний сын Михаил и дочь Лея. При этом в январе 2025 года стало известно о расставании пары после 18 лет совместной жизни.

