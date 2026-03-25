«Она супер друг»: Кристина Асмус рассказала, как ладит с дочерью

Актриса Кристина Асмус рассказала, что у нее с дочкой прекрасные отношения

Далеко не каждая звездная семья может похвастаться хорошими отношениями между родителями и детьми. В число таких счастливчиков попала актриса театра и кино Кристина Асмус. По ее словам, у нее с дочкой Настей прекрасная связь. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

По словам звезды «Интернов», возраст дочери совершенно не мешает им находится в теплых и гармоничных отношениях. Изредка лишь встречаются мелкие проблемы.

«Прекрасный возраст! У меня супер дочь, она супер друг. Проблемы какие-то мелкие встречаются, как и у всех людей, как, наверное, у меня в ее глазах, не знаю. У нас все лучше и лучше отношения становятся», — улыбаясь рассказала Асмус.

Подтвердила слова подруги и блогер Маш Милаш, которая пришла вместе с Кристиной на премьеру фантастического фильма.

«Да, они бэсты! („best“ в переводе с англ. яз. — „лучший“. — Прим. ред.)», — сказала она.

Ранее в одном из интервью Кристина Асмус признавалась, что в детстве подвергалась физическому насилию. Она рассказывала, что родители часто били, не говорили, что любят ее и даже морили голодом. По словам актрисы, ее мама перенесла свой болезненный опыт из детства на нее с сестрой.

