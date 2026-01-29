В Госдуме предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска

Депутаты Госдумы предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, направленный на изменение порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ внесут на рассмотрение Госдумы 29 января.

Инициатива предусматривает отказ от включения выходных дней в общее количество дней отпуска. По мнению авторов идеи, действующая система несправедлива к правам работников, поскольку формально отпуск составляет 28 календарных дней, но фактически часть этого времени приходится на обычные выходные.

Слуцкий указал на то, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться в полном объеме и не пересекаться с днями отдыха, которые и так положены сотруднику по закону. Он отметил, что нынешний подход сокращает реальное время восстановления сил.

Для реализации инициативы депутаты предложили внести изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ, где закреплена продолжительность основного оплачиваемого отпуска. Исходя из поправок, выходные дни не будут добавлены в установленный 28-дневный срок.

При этом Слуцкий подчеркнул, что речь не идет об увеличении продолжительности отпуска. По его словам, законопроект лишь устраняет несправедливость в его подсчете. Он подчеркнул, что полноценный отдых необходим каждому работнику, так как позволяет уделять время семье, личным делам и увлечениям, что в итоге положительно сказывается и на экономике страны.

Кроме того, до этого в правительстве РФ сообщили о другой социальной мере, по которой все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет теперь будут полностью засчитываться в страховой стаж без ограничений. Ожидается, что это решение приведет к росту пенсий для родителей, которые воспитывают пятерых и более детей.

