В Госдуме предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Действующий подход, по мнению авторов идеи, сокращает реальное время восстановления сил.

На что повлияет исключение выходные из дней отпуска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутаты Госдумы предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, направленный на изменение порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ внесут на рассмотрение Госдумы 29 января.

Инициатива предусматривает отказ от включения выходных дней в общее количество дней отпуска. По мнению авторов идеи, действующая система несправедлива к правам работников, поскольку формально отпуск составляет 28 календарных дней, но фактически часть этого времени приходится на обычные выходные.

Слуцкий указал на то, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться в полном объеме и не пересекаться с днями отдыха, которые и так положены сотруднику по закону. Он отметил, что нынешний подход сокращает реальное время восстановления сил.

Для реализации инициативы депутаты предложили внести изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ, где закреплена продолжительность основного оплачиваемого отпуска. Исходя из поправок, выходные дни не будут добавлены в установленный 28-дневный срок.

При этом Слуцкий подчеркнул, что речь не идет об увеличении продолжительности отпуска. По его словам, законопроект лишь устраняет несправедливость в его подсчете. Он подчеркнул, что полноценный отдых необходим каждому работнику, так как позволяет уделять время семье, личным делам и увлечениям, что в итоге положительно сказывается и на экономике страны.

Кроме того, до этого в правительстве РФ сообщили о другой социальной мере, по которой все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет теперь будут полностью засчитываться в страховой стаж без ограничений. Ожидается, что это решение приведет к росту пенсий для родителей, которые воспитывают пятерых и более детей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю одного из многодетных родителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

10:57
В МИДе указали на подготовку НАТО к конфликту с Россией
10:37
В Госдуме предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска
10:17
По делу о пожаре в хостеле в Балашихе задержали представителя владельца дома
10:00
«Мое сердце — мое!» — Наталья Рудова о новом мужчине
10:00
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года
9:55
«Наколдовала рак»: умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Тамара Плашенко

Сейчас читают

Снежный ком: слухи о болезни Ардовой прокомментировала ее агент
Стоп-слова: какие формулировки в переводах ведут к блокировке банковских карт
«Где жена?» — Носков и Дробыш отшутились о том, что раздражает дома
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026