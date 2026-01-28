В Госдуме предложили сократить рабочую неделю одного из многодетных родителей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Эта мера позволит создать более комфортные условия для совмещения профессиональной деятельности с обязанностями родителей.

На сколько могут сократить рабочую неделю многодетным семьям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

В ГД предложили сократить рабочую неделю одного из многодетных родителей до 30 часов

В Государственную Думу внесли законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов для одного из родителей в многодетных семьях. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты российского парламента.

С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, а также сенатор Елена Афанасьева. Они предложили внести изменения в статью 92 Трудового кодекса, закрепив право родителей, которые воспитывают трех и более детей, на сокращенное рабочее время — не более 30 часов в неделю.

При этом по действующим нормам у многодетных родителей — стандартная 40-часовая рабочая неделя. Для отдельных категорий россиян действуют льготные условия труда. Однако многодетные родители в этот перечень до сих пор не включены, несмотря на высокую нагрузку, связанную с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.

До этого Слуцкий отмечал, что для работающих родителей с большим числом детей время имеет особую ценность. Он обращал внимание на то, что далеко не каждая семья может нанять няню, регулярно рассчитывать на помощь старшего поколения или полностью отказаться от работы, чтобы воспитывать детей.

По мнению парламентария, сокращение рабочей недели могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, однако пока многодетные родители не имели законного права на такую меру поддержки.

Авторы инициативы указали, что принятие законопроекта позволит создать более комфортные условия для совмещения профессиональной деятельности и семейных обязанностей, улучшит качество жизни многодетных семей и поспособствует реализации демографической политики России.

Ранее 5-tv.ru сообщил об отмене ограничения на учет декретного отпуска в стаже.

