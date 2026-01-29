Мерц выступил против посредничества в переговорах между Украиной и Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Германия занимает наблюдательную позицию и следит за диалогом.

Почему Германия не участвует в переговорах России и Украины

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Gora

Берлин не намерен выступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с Die Zeit заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, диалог по урегулированию конфликта необходимо вести напрямую между сторонами противостояния, тогда как Германия занимает наблюдательную позицию. Он отметил, что немецкие власти следят за развитием ситуации и рассчитывают на скорейшее завершение конфликта.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы (Германия. — Прим. ред.) здесь не выступаем в роли посредников», — сказал Мерц.

При этом депутат бундестага и эксперт по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Адис Ахметович ранее заявлял о необходимости запуска прямых переговоров между Евросоюзом (ЕС) и Россией по украинскому вопросу. Он выразил сомнение в эффективности текущего переговорного процесса и указал, что ключевую роль в нем играют представители американского бизнеса — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Политик призвал правительство Германии вместе с партнерами по ЕС выработать собственную стратегию возвращения к переговорам.

Ранее, писал 5-tv.ru, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате. Предыдущая встреча с участием делегаций России, Украины и США состоялась 23 и 24 января в Абу-Даби, где американская сторона выполняла координирующую функцию. Продолжение консультаций ожидается 1 февраля также в Абу-Даби.

