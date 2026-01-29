«Спасибо, что переживали»: Маклаков вышел на связь и рассказал о своем здоровье
Ранее появилась информация о том, что артист был экстренно доставлен в больницу из-за ухудшения зрения.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Алексей Маклаков заявил, что его здоровью ничего не угрожает
Заслуженный артист России Алексей Маклаков, прославившийся ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», развеял домыслы о своей госпитализации. Об этом актер рассказал в личном блоге.
Поводом для публичного обращения Маклакова послужили сообщения в прессе и социальных сетях. В них утверждалось, что артиста экстренно доставили в больницу из-за ухудшения зрения.
Актер опубликовал жизнерадостный снимок из столичной подземки, демонстрируя, что находится в прекрасной физической форме. Маклаков поблагодарил своих подписчиков за искреннее беспокойство.
«Фейкометам — привет! У меня все отлично, в отличном настроении, в отличном московском метро! Всем моим подписчикам: спасибо, что переживали за мое здоровье!» — написал артист.
До того как Маклаков сам прокомментировал ситуацию, информацию о госпитализации официально опровергла его директор Анна. Она назвала подобные новости недостоверными.
Сейчас карьера Маклакова переживает очередной подъем не только благодаря старым телепроектам, но и ярким работам в новых блокбастерах. Актер исполняет роль начальника Главного управления полиции Санкт-Петербурга Федора Прокопенко в серии фильмов про Майора Грома.
