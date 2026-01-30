Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 2 по 8 февраля.

Неделя пройдет на фоне очередного парада планет. На этот раз планетарный стеллариум переместился в воздушный сектор Водолея, создав динамичную обстановку, которая станет важной вехой для будущего.

Командует парадом Солнце, освещая путь вперед, к новым горизонтам и начинаниям. Фокус внимания сместится от личных достижений, эгоистических желаний и карьерных вершин к коллективному сотворчеству, дружеским связям, новаторским идеям. Хочется свободы быть собой, без оглядки на социальные рамки и условности. Наэлектризованность пространства задает уникальный ритм перехода на духовное развитие, раскрытие интуиции и талантов. Неприятие рутины и однообразия сподвигает, чтобы резким решительным движением мы разорвали замкнутый круг устаревших привычек и обрели усовершенствованную, обновленную версию себя.

Полнолуние в знаке Льва, называемое еще Снежной Луной, встречаем 2 февраля. Это благоприятное время для творчества и самопрезентации, реализации идей и демонстрации талантов. В общении ценится искренность и открытость. Стоит обратить особое внимание на детей и уделить время на игры с ними и совместный досуг.

Фаза полнолуния на оси Лев-Водолей больше поспособствует подведению итогов в творческих проектах, завершению дел текущего месяца, анализу отношений с друзьями и любимыми людьми. Под «львиным» влиянием все становятся особенно чувствительными к критике и потребности быть замеченными. Импульсивность может повысить эмоциональный фон и повлиять на принятие решений.

В пространстве чувствуется ореол драмы и страсти, жажда любви и признания. Стоит избегать резких шагов, конфликтов, не нужно устраивать разборки на пике эмоций. Также следует быть осмотрительными с крупными тратами и рискованными вложениями.

В плане здоровья особое внимание нужно уделить сердцу и сосудам, избегать чрезмерных нагрузок в спортзале. Зато желания, связанные с запросом на любовь, творческую и личную реализацию, получение признания, особенно хорошо исполняются на эту Луну. Можно использовать силу огня, для того, чтобы сформулировать намерения, связанные с уверенностью и личной силой, зарядиться позитивной энергией радости.

До 7 числа, пока Меркурий гостит в Водолее, на повестке дня — поиск союзников и «своей группы», интеллектуальные мозговые штурмы и научные дебаты, акцент на коллективное творчество и командный дух. Сила ментальной планеты ослабевает в субботу. Попадая в водный мир Рыб, наш ум готов легко принять желаемое за действительное, оказавшись в сети иллюзий или самообмана.

Глубокую ревизию в сфере отношений, финансов и внутренних ценностей проводит Венера в Водолее, сцепленная с трансформационным Плутоном.

С одной стороны, на поверхности окажется потребность в легких, немного авантюрных, но дружелюбных отношениях. При этом есть некоторая нестабильность, ветреность, влюбчивость и нежелание считаться с мнением окружающих. Такая Венера сможет с легкостью разорвать прежние партнерство в личном или деловом формате.

С другой стороны — это время очищения эмоциональных и болезненных связей, откровенных разговоров и, в некоторых случаях, необходимого разрыва отживших форм отношений. Совокупность этих влияний принесет желание экспериментов над внешностью. Звезды советует постараться, чтобы они носили временный и обратимый характер, так как высока вероятность, что вскоре получится изменить свои предпочтения.

Звездный посыл на эту неделю в том, что нужно открыться обновлению и найти творческие нестандартные подходы. Дается импульс к переменам, благодаря которым каждый найдет лучшие возможности для прорыва в будущее.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов высок риск спонтанных и непредсказуемых трат. Возможны неожиданные повороты в финансовых делах, а также безвозвратные потери личных вещей. В нестабильной атмосфере недели нужно избегать импульсивных решений, особенно связанных с материальной стороной жизни. Активность поможет справиться с финансовыми трудностями. Деньги могут прийти через нестандартные решения, творчество и помощь другим.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов важны сдержанность и контроль эмоций. Несговорчивость и завышенные амбиции могут навредить отношениям с начальством, старшими родственниками и пожилыми людьми. Важно использовать энергию недели, чтобы навести порядок в профессиональных делах, здоровье и отношениях по иерархии.

Звезды рекомендуют провести «ревизию целей», и тогда станет проще преодолеть препятствия на пути карьерного роста и обретения желаемого статуса. Обращение к официальным лицам поможет решить накопившиеся проблемы, но принимать решения надо самостоятельно.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов период мечтательности, непрактичности и неоправдавшихся надежд. Склонности к правонарушениям могут неприятно подвести. Стоит отложить на этой неделе дальние поездки и командировки. При этом посещение святых мест силы или изучение культуры других народов как раз поспособствует обретению смысла жизни и устранит сомнения в себе и в убеждениях. Восточные танцы, оригами, йога, пение мантр настроят на вибрации успеха.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков настало время для обновления, переоценки стратегий, запуска новых планов с ориентацией на будущее. Период потребует креатива и приключений, но необходима самодисциплина, чтобы выбрать верный путь — один из многих.

Не рекомендуется обращаться за заемными средствами, а также проводить хирургические вмешательства без экстренной необходимости. Также это неудачное время для коллективных мероприятий. Лучше отдать предпочтение психологической чистке сознания с помощью специалиста или самостоятельных практик. Например, можно выписать и сжечь негативные установки.

Лев — гороскоп на неделю

Повышенная требовательность к окружающим и трудности при достижении компромиссов у Львов могут вовлечь в конфликты с вышестоящими лицами, деловыми партнерами и супругами. Нужно соблюдать границы в отношениях. Следует отложить на это время заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки.

Романтическая сторона также может принести разочарования. Поэтому лучше всего пропустить через фильтр свое окружение. Руководствоваться желательно состоянием «лучше будь одному, чем с кем попало». Но это хороший период для материального творчества — можно рисовать, заняться лепкой или поделками.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев период повышенной придирчивости к окружающим. Особенно могут пострадать коллеги или обслуживающий персонал. Споры на почве идеологии, религии и политики повысят вероятность оказаться в рамках несправедливых обвинений. Обращение в судебные инстанции и рабочие командировки могут обернуться нежелательными последствиями.

Служебный рост и повышение авторитетности возможны через вашу компетентность, международные проекты, расширение кругозора. На текущий момент Девам больше подходит функция стратега, а не тактика.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов возрастет склонность к риску. Будьте осторожны с крупными вложениями, финансовыми операциями или авантюрными проектами. Во время занятий спортом следует соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травм.

Возможно, Весы ощутят раскрытие сексуальных возможностей и рост энергии кундалини. Вместе с тем, обострится ревность в отношении второй половины и желание контроля. Усиление энергетического потенциала и обретение внутренней силы поспособствуют творческому взлету.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды советуют контролировать перепады настроения и не срываться на близких. Лучше проявить заботу о них, чтобы избежать ссор, сообща решать бытовые проблемы.

Деловые люди могут столкнуться с разбирательствами в отношениях с партнерами или клиентами. Нужно контролировать возросшую тягу к удовольствиям и развлечениям на этой неделе. Чрезмерность приведет к душевному опустошению. Нужно иметь возможность расслабиться и получить приятные ощущения, в том числе телесные.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов режим многозадачности в делах приведет к хаотичности и скажется на отношениях с людьми. Возникнет путаница с деловыми бумагами, сопроводительными документами и клиентами. Разрозненные факты с трудом будут поддаваться анализу.

Действовать следует обдуманно, а к делам подходить системно. Не стоит надеяться на случайный успех и лучше заранее подготовиться к большому потоку дел. Чтобы не нажить недоброжелателей, надо взвешивать слова и избегать поспешных выводов. Звезды рекомендуют искать новый подход к жизненным задачкам. Можно обновить рабочее пространство.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги погрузятся в личные проекты. Они нуждаются в восхищении и требуют к себе максимум внимания. Не исключено, что на этой неделе поймут для себя что-то важное, связанное с личной жизнью.

Рекомендуется настроиться на романтический лад. Однако, в погоне за удовольствиями, не стоит забывать о других делах. Стремление к дорогим покупкам, азартным играм, биржевым операциям может привести к чрезмерным финансовым тратам. Зато активизируются творческие способности и возникнут благоприятные предпосылки для занятий искусством, музыкой, преподавательской или сценической деятельностью.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут склонны к эмоциональной нестабильности. Высока вероятность резкой смены настроения от минуса к плюсу. Возможно обострение тревожных состояний, связанных с детскими годами. Важно отпустить отжившее и строить новое на основе истинных ценностей.

Это время честного диалога с собой и своей душой. Рекомендуется перевести фокус на домашние дела и семью. Возможно, нужен ремонт или перераспределение обязанностей. Внимательно подойти к подбору продуктов и правильному питанию.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб настанет период логических ошибок, рассеянности и невнимательности. Высока вероятность утери важных документов, гаджетов, недопонимание в отношениях с родственниками и деловыми партнерами. Следует быть внимательными к информации. Все договоры, переговоры, покупки, работа техники потребуют двойной проверки.

Надо воздержаться от купли-продажи транспортных средств. Несмотря на внутренний диссонанс, это лучшее время для занятий психологией, йогой и спортивной ходьбой. Уделить время можно медитациям.

