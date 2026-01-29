Собянин: реабилитацию 13 водных объектов проведут в 2026 году в Москве

Масштабное обновление водных объектов и развитие современных зон отдыха у воды продолжат в Москве в 2026 году. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

В российской столице за период с 2012 по 2025 год привели в порядок 179 прудов, озер и других водоемов. Только в прошлом году работы велись на 19 объектах. В их числе пруд в парке 50-летия Октября, Дунькин пруд в Зеленограде, Малый Чертановский пруд, Верхний и Нижний Кузьминские пруды, Шибаевский пруд, а также Большой и Малый Воронинские пруды в юго-западной части города.

Восстановление и защита водных объектов

Еще 13 водоемов планируется обновить в 2026 году. В список вошли Большой Молжаниновский пруд на севере Москвы, Егерский пруд в Восточном округе, Братеевский пруд-регулятор на юге столицы, пруды № 1 и № 2 на реке Битце, старица у Малого Качаловского пруда, Мичуринский и Большой Мещерский пруды, а также Тереховский пруд на северо-западе города.

Основная цель работ — улучшение экологического и санитарного состояния водоемов. Объекты обирали на основе многолетних наблюдений, анализа состояния городской среды и с учетом обращений жителей.

Реабилитация пройдет в несколько этапов. В начале специалисты очистят дно от ила и мусора, из-за которых уменьшается глубина и усиливается цветение воды в теплое время года. Затем эксперты сформируют новое дно с песчаной отсыпкой и при необходимости устроят водонепроницаемый слой. Следующим шагом станет укрепление и ремонт берегов, чтобы предотвратить размыв почвы. Завершающим этапом окажется создание биоплато с высадкой водных растений.

Зоны отдыха у воды нового формата

Реализация проекта по созданию современных пространств для отдыха у воды начнется с 2026 года в Москве. В настоящее время уже проходит обустройство 15 таких площадок в семи административных округах.

В число объектов вошли Головинские и Ангарские пруды, Джамгаровский и Долгие пруды, Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды, Бирюлевские Верхний и Нижний пруды, Черневские и Ясеневские пруды, а также Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный пруды в Солнцеве. Отдельный проект реализуется в зоне отдыха «Заречье» на реке Десне в ТиНАО.

На площадках демонтируют старые конструкции и сформируют свайные основания под новые настилы. На Гольяновском и Черневском прудах подготовили котлованы для будущих бассейнов.

Для всех таких территорий разработали единый стандарт благоустройства. Особый акцент сделали на пляжную инфраструктуру. Здесь положат настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. Их суммарная площадь в 15 зонах отдыха составит около 39 тысяч квадратных метров. У кромки воды оборудуют песчаные полосы с зонтами и навесами, а также раздевалки, душевые и санузлы.

Там, где позволит техническая возможность, обустроят бассейны. Такие объекты появятся на Гольяновском, Черневском (пляж № 2) и Головинских прудах, а также в зоне отдыха «Заречье» в 2026 году.

Рядом с пляжами разместят спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые пространства, прогулочные дорожки, скамейки и урны. В отдельных зонах установят беседки, качели и гамаки. Для семей предусмотрели пикниковые площадки и кафе в павильонах.

Безопасность обеспечат системы видеонаблюдения и оповещения, спасательные вышки и медпункты. Завершит облик новых пространств архитектурная подсветка, которая позволит комфортно отдыхать в отведенных для этого зонах и в вечернее время.

