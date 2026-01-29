Турпоток обеспечил выручку столичным рестораторам в начале 2026 года

Комитета по туризму Москвы: 8,2 млн гостей прибыли в город на зимние праздники

Представители ресторанного бизнеса, креативных индустрий и сферы гостеприимства смогли увеличить выручку своих предприятий в начале 2026 года благодаря притоку туристов в Москву. Об этом сообщает портал mos.ru.

По информации Комитета по туризму Москвы, город принял 8,2 миллиона гостей с 31 декабря по 11 января. Экономический эффект от их визита оценили в 178,3 миллиарда рублей. В период новогодних каникул товары и услуги компаний, связанных с индустрией гостеприимства, пользовались особенно высоким спросом как у москвичей, так и у гостей города.

Ранее, писал 5-tv.ru, более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали портале мэра Москвы за 2025 год. В частности, для москвичей, которые занимаются перепланировкой жилья, создали «Навигатор по переустройству и перепланировке». Сервис подсказывает, какие работы требуют согласования с Мосжилинспекцией, а какие можно проводить самостоятельно. Также он предоставляет перечень нужных документов. Более 24 тысяч пользователей воспользовались сервисом на данный момент.

