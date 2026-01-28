Более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали портале мэра Москвы за 2025 год

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Как обновили сайта мэра Москвы Сергея Собянина за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более 110 услуг и сервисов запустили на портале мэра Москвы за 2025 год

Городской портал мэра Москвы Сергея Собянина развивается и предлагает гражданам больше удобных онлайн-сервисов. Платформа получила более 110 новых или обновленных услуг в 2025 году, а число обращений превысило один миллиард, что практически на четверть больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил столичный градоначальник в своем канале мессенджера MAX.

Одним из главных новшеств стал сервис «Мосбилет», который объединил покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и фестивали. 

Сервис «Моспитомец» предоставил возможность заранее ознакомиться с анкетами животных из городских приютов — фото, возраст, характер и размер питомцев. Более тысячи животных из 13 приютов доступны для выбора, а записаться на встречу для знакомства с животным можно онлайн. Все питомцы чипированы, привиты и готовы к переезду в новые дома.

Новый блок «Москва — детям» объединил все ключевые услуги для родителей и детей — от здравоохранения и образования до досуга и социальной поддержки. Разделом воспользовались более 269 тысяч человек, а число визитов превысило 328 тысяч.

Электронный дневник школьника получил функцию уведомления родителей о выездных мероприятиях ребенка с возможностью подтверждать участие.

Для москвичей, которые занимаются перепланировкой жилья, создали «Навигатор по переустройству и перепланировке». Сервис подсказывает, какие работы требуют согласования с Мосжилинспекцией, а какие можно проводить самостоятельно. Также он предоставляет перечень нужных документов. Более 24 тысяч пользователей воспользовались сервисом на данный момент.

Для рестораторов стала доступна упрощенная процедура включения летних веранд, а сервис по оформлению справок для государственных стипендий студентов работает полностью в формате онлайн.

 

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин назвал самые популярные кружки и секции для детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

