«Нереальная история»: эпидемиолог о том, опасен ли вирус Нипах для России

Эпидемиолог Дедков: эпидемия вируса Нипах в России невозможна

Эпидемия вируса Нипах в России невозможна. Об этом 5-tv.ru в ходе пресс-конференции на тему «Вирус Нипах: новая эпидемия или локальная вспышка» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

Эксперт отметил, что вирус не является новым — первую вспышку зафиксировали еще в 1999 году. После этого отдельные очаги заболевания были замечены в странах Юго-Восточной Азии — в Малайзии, Бангладеш и Индии.

При этом Нипах опасен — его внесли в перечень приоритетных штаммов для изучения, составленный Всемирной организацией здравоохранения. Его отличает высокая степень летальности, а специфической терапии пока не выработано. Однако этим отличаются многие вирусные инфекции, отметил Дедков.

"Но для нас, для европейской части, для Дальнего Востока, для Краснодарского края это все абсолютно нереальная история, это не наш вирус", — подчеркнул он.

Чтобы снизить риск во время путешествий в тропические регионы, где встречается штамм, Дедков посоветовал избегать употребления воды из местных открытых источников. Также следует воздерживаться от употребления свежевыжатых соков и немытых фруктов. Летучие лисицы, переносящие вирус Нипах, питаются плодами, поэтому совершенно недопустимо есть фрукты с поврежденной кожурой.

