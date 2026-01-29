Нипах похож на COVID-19? Академик РАН Горелов о сравнении двух вирусов

Академик РАН Горелов: Вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем

Вирус Нипах не стоит сравнивать с COVID-19, так как механизмы их распространения различаются. Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Вирус Нипах: новая эпидемия или локальная вспышка» в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

COVID-19 — классический респираторный вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Именно из-за этого его распространение оказалось практически невозможно сдержать. Нипах же относится к другой группе патогенов, и источником этой инфекции являются летучие мыши.

«Если в обществе есть неиммунный человек, при встрече с таким высококонтагиозным вирусом он заболевает. Нипах к таким вирусам не относится, потому что, как уже отмечалось, от человека к человеку он, к счастью, не передается», — заключил академик РАН.

Горелов привел в качестве ориентира заразности инфекций вирус кори –он является одним из самых контагиозных в мире.

Ранее, 27 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах невелик. При этом в организации отметили, что вирус еще недостаточно изучен, поэтому не стоит исключать вероятность и других вспышек.

Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, Нипах имеет летальность 40-75%, и многое зависит от штамма вируса и уровня медицинского обслуживания.

Чтобы избежать заражения, стоит перед употреблением тщательно мыть и очищать от кожуры плоды. Если есть подозрение, что у плода есть признаки укуса летучих мышей, то лучше его выбросить.

