Суд отправил экс-замгубернатора Кубани Минькову под домашний арест

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Бывшая чиновница проходит по делу об особо крупном мошенничестве.

Фото, видео: Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район; 5-tv.ru

Октябрьский районный суд Краснодара отправил бывшего замгубернатора Кубани Анну Минькову под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

 

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности коррупционного скандала с экс-заместителем губернатора Кубани Миньковой.

