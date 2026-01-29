Суд отправил экс-замгубернатора Кубани Минькову под домашний арест

Бывшая чиновница проходит по делу об особо крупном мошенничестве.
Фото, видео: Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Октябрьский районный суд Краснодара отправил бывшего замгубернатора Кубани Анну Минькову под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности коррупционного скандала с экс-заместителем губернатора Кубани Миньковой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
92%
Нашли ошибку?