Суд отправил экс-замгубернатора Кубани Минькову под домашний арест

Октябрьский районный суд Краснодара отправил бывшего замгубернатора Кубани Анну Минькову под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности коррупционного скандала с экс-заместителем губернатора Кубани Миньковой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.