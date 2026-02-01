🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 248 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 1 февраля. Этот день наполнен магией начального импульса и целеустремленного действия.

♈️Овны

Овны, не оставляйте свои замыслы, доводите дело до конца. Вас ждет грандиозный успех.

Космический совет: бейтесь за мечту.

Тельцы

Тельцы, проявите настойчивость. Ваши мечты заслуживают того, чтобы за них боролись и другие.

Космический совет: возьмите корону счастья.

Близнецы

Близнецы, начните новое дело и не бойтесь неудач. Ваша искренность и открытость позволит обрести новых друзей и наставников.

Космический совет: хватайтесь за вдохновение.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Раки, не бросайте работу над своими взаимоотношениями с людьми. Сегодня ваши слова и поступки могут сделать окружающих чуточку ближе.

Космический совет: цените любовь.

♌ Львы

Львы, эмоции и восхищение важны, но не забывайте о дисциплине. Идите к вершине даже тогда, когда никто не видит.

Космический совет: выберите себя.

♍ Девы

Девы, вспомните об оставленных в прошлом желаниях. Возьмитесь за них и обретите потерянного себя.

Космический совет: согрейте душу.

♎ Весы

Весы, будьте решительны, даже если ваши идеи покажутся кому-то детскими. Не бойтесь осуждения.

Космический совет: улыбнитесь себе.

♏ Скорпионы

Скорпионы, проявите инициативу. Бейтесь за дорогое для вас общение или место.

Космический совет: обретите ценность.

♐ Стрельцы

Стрельцы, не ждите поддержки, а начните действовать сами, так вы покажите собственную искренность и найдете товарищей.

Космический совет: откройтесь судьбе.

♑ Козероги

Козероги, сегодня любой ваш поступок приведет к успеху. Поверьте в свои силы и дерзайте.

Космический совет: покорите мир.

♒ Водолеи

Водолеи, не ищите одобрения. В тишине вы лучше услышите подсказки собственного сердца, поэтому не кричите о планах.

Космический совет: счастье с собой.

♓ Рыбы

Рыбы, помните о друзьях. Сегодня вы можете стать вдохновением для них, сердцем коллектива.

Космический совет: объедините близких.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:18
«Остерегайтесь»: в США туристов призвали срочно покинуть Кубу
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака
5:26
«Самое передовое оборудование»: в России собираются переодеть армию
5:06
Стармер призвал экс-принца Эндрю дать показания в конгрессе США по делу Эпштейна
4:41
Сводка с фронта: ВС РФ освободили 9 населенных пунктов за неделю
4:29
Кто и на сколько получит больше: какие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля

Сейчас читают

Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими
Карты на столе. Последние новости о переговорах России и Украины
Пенсия за городом: почему мечта о тишине иногда оборачивается испытанием
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026