«А когда было легко?» — глава ГРУ РФ о российско-украинских переговорах

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Российская делегация перед встречей пребывала в хорошем настроении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Глава ГРУ: делегация РФ перед переговорами пребывала в хорошем настроении

Пока украинская делегация перед переговорами пребывала в грустном настроении, у российской наблюдался хороший настрой. Эту деталь подметил глава ГРУ РФ Игорь Костюков в беседе с «Известиями».

Глава ведомства возглавлял группу на переговорах с представителями Киева в Абу-Даби. Костюков также подчеркнул, что контакты с украинской стороной всегда были очень сложными.

«А когда было легко?», — сказал начальник ГРУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле положительно оценили начало прямых дипломатических контактов по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что обсуждение урегулирования конфликта ведется на экспертном уровне.

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта проходили между Россией, Украиной и США 23 и 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах.

