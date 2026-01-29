Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену

Александра Якимчук
Артист расторгнул алиментное соглашение, по которому перечислял экс-супруге по полмиллиона ежемесячно.

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Тимур Родригез расторг соглашение, по которому был обязан содержать экс-супругу

Певец и телеведущий Тимур Родригез расторгнул алиментное соглашение, по которому был обязан содержать бушую жену Анне Девочкиной. Об этом изданию Газета.ру сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«В связи с изменившимися обстоятельствами Тимур Родригез обратился в суд. Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто. Теперь он ей не должен платить по 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени», — уточнил юрист.

Артист официально развелся с Девочкиной в 2025 году. Но, по его утверждениям, расстались Тимур и Анна еще в 2023-м. В этом браке родилось два сына: Мигель и Даниэль. Дети остались жить с мамой. Певец до этого подавал в суд на уменьшение выплат по алиментам. Но тогда закон встал на сторону наследников и их матери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимур Родригез за 45 минут может заработать на алименты для детей.

