Структура аэропорта Шереметьево стала новым владельцем Домодедово

Мария Гоманюк
Сумма сделки составила около 66 миллиардов рублей.

Как Домодедово отошел структуре аэропорта Шереметьево

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Аэропорт Домодедово по итогам торгов обрел нового владельца. Активы группы перешли компании ООО «Перспектива», которая на 100% принадлежит АО «Международный аэропорт Шереметьево». Об этом говорится в пресс-релизе ПСБ и РТС-тендер.

По имеющимся данным, сумма сделки составила около 66 миллиардов рублей.

Эксперты назвали продажу Домодедово одной из самых заметных сделок на российском авиарынке за последние годы.

Организатором аукциона выступил ПСБ. Изначально стоимость актива оценивалась примерно в 132,3 миллиарда рублей, однако цена снижалась поэтапно с шагом около 13,2 миллиарда. Всего заявки на участие подали пять компаний, но до финального этапа были допущены лишь два претендента.

Согласно действующему регламенту, передача имущественного комплекса и оформление прав собственности должны быть завершены в течение 30 календарных дней после полной оплаты сделки.

