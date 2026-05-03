Четыре человека погибли при обрушении на угольном разрезе в Магаданской области

Четыре человека погибли в результате обрушения на угольном разрезе в Сусуманском городском округе Магаданской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек», — приводит текст сообщения ТАСС.

По предварительной оценке, под завалами могут находиться до восьми человек. Поисковые мероприятия на месте происшествия не прекращаются и ведутся в круглосуточном режиме с привлечением необходимых сил и средств.

В МЧС добавили, что с родственниками погибших организована работа психологов. Им оказывается необходимая помощь и поддержка.

