Четыре человека погибли при обрушении на угольном разрезе в Магаданской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме, под завалами могут оставаться еще до восьми человек.

Что случилось на угольном разрезе в Магаданской области

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека погибли в результате обрушения на угольном разрезе в Сусуманском городском округе Магаданской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек», — приводит текст сообщения ТАСС.

По предварительной оценке, под завалами могут находиться до восьми человек. Поисковые мероприятия на месте происшествия не прекращаются и ведутся в круглосуточном режиме с привлечением необходимых сил и средств.

В МЧС добавили, что с родственниками погибших организована работа психологов. Им оказывается необходимая помощь и поддержка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о двух случаях падения детей из окон в Омске, произошедших с интервалом в несколько часов. Первый случай произошел в 11:22 на улице Энтузиастов. Ребенок получил множественные травмы.

По предварительным данным, мать мальчика ненадолго ушла в магазин, оставив его дома с двумя старшими сестрами. Те отвлеклись и оставили ребенка без присмотра. Мальчик, находясь в комнате один, приблизился к окну, оперся на москитную сетку и выпал наружу.

Второй инцидент зафиксирован около 16:30 на улице Багратиона. Трехлетний ребенок упал с четвертого этажа. По предварительной информации, он также оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Секрет контроля аппетита: как остановить переедание за полминуты
19:48
«Очередная оплошность»: Мерц резко ответил больной женщине на вопрос о расходах
19:40
Четыре человека погибли при обрушении на угольном разрезе в Магаданской области
19:33
Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина
19:19
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
19:01
Умер актер из «Славных парней» и «Хэллоуина» Бо Старр

Сейчас читают

Силы ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS
Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе в США
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео