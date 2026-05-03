Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина

По словам дипломата, в Варшаве стараются стереть роль СССР в победе над нацизмом.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Польши в попытках переписать историю Второй мировой войны. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, Варшава намеренно умалчивает о решающей роли Советского Союза во взятии Берлина.
«Польское войско Берлин брало, а советское — помогало», — иронично процитировала Захарова польскую поговорку.
Дипломат отметила, что во время торжественных мероприятий в Варшаве подчеркивают лишь участие польских солдат в водружении флага на Колонне Победы 2 мая 1945 года. При этом игнорируется тот факт, что они действовали в составе Красной Армии.
«В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе», — подчеркнула она.
Захарова также отметила, что в Польше повсеместно сносятся памятники советским воинам-освободителям, а участие СССР в разгроме нацистской Германии намеренно не упоминается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
62%
Нашли ошибку?