Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина

Светлана Стофорандова
По словам дипломата, в Варшаве стараются стереть роль СССР в победе над нацизмом.

Как Польша искажает историю взятия Берлина

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Польши в попытках переписать историю Второй мировой войны. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Варшава намеренно умалчивает о решающей роли Советского Союза во взятии Берлина.

«Польское войско Берлин брало, а советское — помогало», — иронично процитировала Захарова польскую поговорку.

Дипломат отметила, что во время торжественных мероприятий в Варшаве подчеркивают лишь участие польских солдат в водружении флага на Колонне Победы 2 мая 1945 года. При этом игнорируется тот факт, что они действовали в составе Красной Армии.

«В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе», — подчеркнула она.

Захарова также отметила, что в Польше повсеместно сносятся памятники советским воинам-освободителям, а участие СССР в разгроме нацистской Германии намеренно не упоминается.

