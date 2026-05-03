Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Силы Минобороны отразили новую попытку атаки, экстренные службы приступили к работе на местах падения обломков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На подлете к Москве были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — высказался он.
Собянин уточнил, что атака стала уже восьмой по счету, отраженной средствами обороны.
В тот же день Министерство обороны России заявило, что за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, а также 740 беспилотных летательных аппаратов.
На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции приграничные территории и отдельные центральные районы России регулярно фиксируют случаи применения дронов и ракетных средств поражения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом инциденте в Московской области: в деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения беспилотника погиб 77-летний мужчина. По данным, приведенным в открытых источниках, происшествие произошло при ударе по жилой территории.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 мая
- В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека
- 3 мая
- Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
- 2 мая
- Силы ПВО России за шесть часов сбили 146 украинских беспилотников
- 1 мая
- Трое детей в реанимации: подробности атаки ВСУ на границе Херсонской области
- 1 мая
- Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области
- 1 мая
- Четверых дальнобойщиков будут судить по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы РФ
- 29 апр
- На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА
- 28 апр
- Глава Краснодарского края доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе
- 27 апр
- В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС
- 27 апр
- Бронепленка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА на Севастополь
62%
Нашли ошибку?