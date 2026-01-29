«Топлю за спорт и угрожаю безопасности!» — Губерниев ответил на санкции ЕС

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 52 0

На этот раз «черный список» пополнился несколькими фамилиями публичных фигур в сфере культуры и СМИ. Но, кажется, журналист совсем не расстроился по этому поводу.

Дмитрий Губерниев про попадание под санкции ЕС

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Губерниев рад, что попал под санкции Евросоюза

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев с иронией отнесся к новости о попадании под персональные санкции Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вот не зря живу! Топлю за спорт и угрожаю безопасности Европы! Ухххх!» — эмоционально высказался журналист.

Совсем недавно стало известно, что Евросоюз расширил персональные санкции, добавив в «черные списки» несколько публичных россиян из сферы культуры и СМИ. Под прицел на этот раз, помимо Губерниева, попали артист балета Сергей Полунин, а также журналисты Екатерина Андреева, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

Ограничения Брюсселя также затронули рэпера Романа Чумакова, выступающего под псевдонимом Рома Жиган. Данное решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.

Согласно информации из документа, все люди из этого списка участвовали в информационной и культурной поддержке действий российских властей в контексте украинского конфликта. Именно это и стало формальным основанием для введения ограничительных мер. Данные санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозку возможных финансовых активов в европейских банках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Артистка не может продавать или использовать свою недвижимость в Латвии

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026