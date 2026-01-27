Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

Артистка не может продавать или использовать свою недвижимость в Латвии.

Какой недвижимостью владеет Лариса Долина — подробности

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Народная артистка России Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает BALTNEWS.

«Российская певица столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале, которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС», — говорится в Telegram-канале издания.

Певица сейчас переживает непростые времена. В начале 2026 года гастрольный график Долиной заметно изменился. Концерты отменяют и переносят один за другим — билеты не продаются.

Нехорошая квартира

Репутация артистки подпорчена скандалом с продажей квартиры в Хамовниках.

Лариса Долина стала жертвой мошенников, убедивших ее продать недвижимость и перевести крупные суммы на «безопасные счета». Летом 2024 года певица подписала договор купли-продажи жилья площадью 236 квадратных метров, получив за него 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что все деньги от сделки, а также десятки миллионов рублей сбережений оказались у аферистов.

О произошедшем Долина узнала, когда покупательница квартиры Полина Лурье потребовала освободить жилье. Певица попыталась оспорить сделку в суде, и в 2024-2025 годах ей удалось временно вернуть квартиру.

Однако в декабре 2025 года Верховный суд встал на сторону Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить артистку. В январе 2026 года квартиру, наконец, освободили.

