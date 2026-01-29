Информация о семейном поместье победительницы шоу «Холостяк» Клюкиной появилась на сайте торгов России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

Участок принадлежит супругу модели.

Почему поместье Дарьи Клюкиной продается на аукционе

Фото: Instagram*/klyukina_d

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семейное поместье модели Клюкиной появилось на сайте торгов России

Семейное поместье победительницы шоу «Холостяк» модели Дарьи Клюкиной упомянуто на официальном сайте торгов России.

Поместье находится на Рузском водохранилище и принадлежит мужу Клюкиной, бизнесмену Владимиру Чопову. Предмет торгов — право на заключение договора водопользования для использования участка акватории Рузского водохранилища. Начальная цена торгов составляет 18 569,25 рублей.

Продолжительное время семейство Чоповых пользовалось участком акватории водохранилища площадью 0,00113235 квадратных километров без разрешительной документации. Об этом 5-tv.ru сообщил бизнесмен и юрист Глеб Рыськов, обративший внимание на нарушение.

Дарья Клюкина дважды была участницей шоу «Холостяк». Первый раз в 2017 году она разбила сердце актеру Илье Глинникову, а во второй раз, в 2018-м, покорила певца Егора Крида и одержала победу в шоу. Однако роман с артистом не продлился долго.

В 2019 году Клюкина объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова. Пара отпраздновала свадьбу на вилле у озера Комо. В апреле 2024-го модель родила сына Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казани выставили на торги исторический особняк режиссера Тимура Бекмамбетова. Покупателю придется вложить порядка 90 миллионов рублей в восстановление памятника архитектуры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

21:26
Снег по премиум-тарифу: эвакуация авто в Москве может обойтись в 12 тысяч рублей
21:08
Информация о семейном поместье победительницы шоу «Холостяк» Клюкиной появилась на сайте торгов России
20:50
Скоро Масленица! В России снизились цены на необходимые для приготовления блинов продукты
20:33
Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов в 2,5 раза за три года
20:26
Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности
20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине

Сейчас читают

Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Секс-индустрия под замком: в Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026