Информация о семейном поместье победительницы шоу «Холостяк» Клюкиной появилась на сайте торгов России

Семейное поместье победительницы шоу «Холостяк» модели Дарьи Клюкиной упомянуто на официальном сайте торгов России.

Поместье находится на Рузском водохранилище и принадлежит мужу Клюкиной, бизнесмену Владимиру Чопову. Предмет торгов — право на заключение договора водопользования для использования участка акватории Рузского водохранилища. Начальная цена торгов составляет 18 569,25 рублей.

Продолжительное время семейство Чоповых пользовалось участком акватории водохранилища площадью 0,00113235 квадратных километров без разрешительной документации. Об этом 5-tv.ru сообщил бизнесмен и юрист Глеб Рыськов, обративший внимание на нарушение.

Дарья Клюкина дважды была участницей шоу «Холостяк». Первый раз в 2017 году она разбила сердце актеру Илье Глинникову, а во второй раз, в 2018-м, покорила певца Егора Крида и одержала победу в шоу. Однако роман с артистом не продлился долго.

В 2019 году Клюкина объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова. Пара отпраздновала свадьбу на вилле у озера Комо. В апреле 2024-го модель родила сына Александра.

