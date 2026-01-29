Врач-невролог объяснила, что такое самостоятельная головная боль и почему она возникает

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Симптомы могут усиливаться при определенных условиях.

Что делать при регулярных головных болях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Невролог Теренина: регулярная головная боль — это повод обратиться за помощью

Формами самостоятельной головной боли (той, что не связана с сопутствующими заболеваниями. — Прим. ред.) являются мигрень и так называемая головная боль напряжения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог Анастасия Теренина.

«Двумя самыми распространенными формами самостоятельной — не вызванной другими заболеваниями — головной боли являются мигрень и головная боль напряжения», — пояснила специалист.

Согласно исследованиям, примерно у 20% пациентов с мигренью также возникает такое состояние как аура. Это повторяющиеся кратковременные неврологические симптомы, которые предшествуют головной боли. У человека могут появляться зрительные нарушения, например вспышки перед глазами.

По словам Терениной, во время мигрени человек испытывает пульсирующую и одностороннюю боль. Боль также может усиливаться при нагрузках. Если мигрень возникает систематически, необходимо обратиться к специалисту.

Головная боль напряжения, как говорит врач, похожа на ощущение тугого обруча, который давит на голову. Такая боль может возникать от переутомления или интенсивных умственных нагрузок.

