«Грех было не показать»: Екатерина Волкова получила волну хайпа из-за обнаженки

Анастасия Антоненко
Актриса решила просто последовать модному тренду.

Фото, видео: Instagram*/volkovawolka; Instagram*/antonovpavlun; 5-tv.ru

Екатерина Волкова получила волну хайпа за публикацию обнаженных фото в соцсетях

В социальных сетях пользуется популярностью тренд «2026-й — это новый 2016-й». Знаменитости выкладывают фото десятилетней давности и ностальгируют по давно ушедшим временам. Так актриса театра и кино Екатерина Волкова решила не отставать от моды. Она опубликовала снимок в нижнем белье. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

«Обнаженные фотографии — это 2016 год. Я тоже занялась своими соцсетями, как говорится. Есть такой тренд 2016-й. Я много огребла хайпа», — поделилась актриса.

Тем не менее, за Волкову заступились ее преданные фанаты, которые напомнили, что эти фото были сделаны десять лет назад, а значит критика уже не уместна.

«Я покопалась, думаю, такую красоту грех не показать, хотя бы спустя десять лет», — добавила Екатерина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Екатерина Волкова публично призналась, что стала заложницей одного образа, ради которого состригла свои роскошные локоны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

