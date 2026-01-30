Не перепутайте: разница между простудой и гриппом по симптомам

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 287 0

Характер течения заболеваний и риски осложнений у них существенно различаются.

Как отличить грипп от простуды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Станислав Ионов: для гриппа характерна выраженная интоксикация

Простуда и грипп отличаются набором симптомов и тяжестью течения, при этом для гриппа характерна выраженная интоксикация организма. Об этом сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в комментарии Газете.ру.

По словам врача, при гриппе у пациентов обычно наблюдаются высокая температура и ломота в мышцах, суставах и области глаз.

«В отличие от других ОРВИ, для гриппа характерна выраженная интоксикация, которая длится примерно один-два дня. Это высокая температура, ломота в мышцах, надбровных дугах, глазных яблоках, суставные боли», — пояснил Ионов.

Он подчеркнул, что если температура не снижается, а симптомы интоксикации сохраняются, это может указывать на присоединение вторичной инфекции. В таком случае возможно развитие бронхита, синусита, фарингита и других осложнений. Гнойная инфекция, по словам специалиста, может возникнуть уже на третьи-четвертые сутки заболевания.

При обычной простуде интоксикация выражена умеренно и чаще поражаются конкретные органы. Как отметил профессор, у пациентов сразу начинает болеть горло, слезятся глаза и появляется заложенность носа. Простуда может протекать в разных формах, включая аденовирусную, парагриппозную, респираторно-синцитиальную и риновирусную инфекции.

Ионов добавил, что при заболевании ребенка следует обращаться к врачу при первых симптомах, а взрослым — при температуре выше 38,5. Врач также допустил прием жаропонижающих и противовирусных средств до осмотра специалиста.

