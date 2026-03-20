Полиция опровергла заявления Лерчек о запрете посещать врачей

Полиция официально опровергла заявления блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) о том, что ей запрещали посещать врачей в период следствия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Информацию о существовавшем запрете на визиты к медикам в ведомстве назвали недостоверной, заверив, что вся помощь от врачей обвиняемой оказывалась своевременно.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме», — заявили в МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия Чекалина обратилась в Следственный комитет с требованием проверить действия правоохранителей. По версии блогера, пока она находилась под домашним арестом, следователи препятствовали ее обследованиям. Чекалина утверждает, что из-за этого врачи не смогли вовремя выявить у нее заболевание на ранней стадии.

Сейчас у Лерчек диагностирован рак желудка четвертой степени с обширными метастазами в легких, костях, позвоночнике и оболочках мозга.

