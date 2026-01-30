На козырьке многоквартирного дома в Тюмени нашли тело мужчины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Медики прибыли на место за 16 минут, но лишь констатировали смерть человека.

В Тюмени на козырьке дома найдено тело мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Тюмени на козырьке многоэтажного жилого дома по адресу улица Малыгина обнаружили труп. Об этом сообщил портал 72.RU.

Очевидцы заметили бездыханное тело, лежащее на выступе здания в жилом комплексе «Паруса». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи для выяснения обстоятельств случившегося.

Свидетельница инцидента рассказала, что увидела мужчину на козырьке третьего подъезда высотки, когда возвращалась домой. По ее словам, правоохранители оперативно оцепили территорию.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили факт гибели человека, уточнив хронологию событий. Вызов в диспетчерскую службу поступил в 18:04 29 января, и уже через 16 минут медики были на месте.

К сожалению, специалистам оставалось лишь констатировать смерть. Причины инцидента пока не разглашаются.

