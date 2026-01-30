Фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске предъявили обвинение
Из 2,5 миллионов рублей добычи девушка забрала 31 тысячу рублей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жительнице Сургута предъявили обвинение в мошенничестве по делу о фиктивном похищении 14-летнего школьника в Красноярске. Злоумышленнице всего 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2026 года. Следователи установили, что девушка действовала в составе группы лиц по предварительному сговору.
«18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“)», — говорится в публикации.
Согласно материалам дела, обвиняемая прибыла в Красноярск 21 января специально по указанию кураторов-мошенников. Уже на следующий день она вместе с подростком, который находился под влиянием злоумышленников, зашла в его квартиру. В ней соучастники вскрыли четыре сейфа и выкрали сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.
Почти все деньги девушка передала посреднику, оставив себе в качестве вознаграждения лишь 31 тысячу рублей. После этого она вместе с несовершеннолетним спряталась на съемной квартире, где их позже обнаружили оперативники.
На данный момент юноша признан потерпевшим, так как действовал под давлением, а его спутница заключена под стражу до 22 марта 2026 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
92%
Нашли ошибку?