На румынской стороне Карпат спасли сбежавших от ТЦК украинцев

Методы мобилизации у киевского режима становятся все жестче.

Фото, видео: 5-tv.ru

Чтобы спастись от ТЦК, украинцы готовы даже рисковать собственной жизнью. В Румынии нашли двух уклонистов, которые заблудились в Карпатах. Они провели на морозе несколько ночей под снегом и дождем и едва не погибли.

После оказания помощи их, вероятнее всего, депортируют на родину, где с каждым днем ужесточают мобилизацию для пополнения рядов ВСУ. Так, в одном из районов украинской столицы мобилизовали священника. Несмотря на наличие брони, протоиерея увезли в неизвестном направлении. До этого похожие задержания произошли в Черновицкой области и Хмельницкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудникам ТЦК разрешили выслеживать украинцев при помощи беспилотных аппаратов. Так командование ВСУ пытается восполнить потери на фронте.

Прятаться от военкомов по всей стране теперь станет сложнее. Особенно с учетом того, что принудительную мобилизацию и военное положение на Украине продлили. На этот раз — до 4 мая.

Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

