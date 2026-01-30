На румынской стороне Карпат спасли сбежавших от ТЦК украинцев

Чтобы спастись от ТЦК, украинцы готовы даже рисковать собственной жизнью. В Румынии нашли двух уклонистов, которые заблудились в Карпатах. Они провели на морозе несколько ночей под снегом и дождем и едва не погибли.

После оказания помощи их, вероятнее всего, депортируют на родину, где с каждым днем ужесточают мобилизацию для пополнения рядов ВСУ. Так, в одном из районов украинской столицы мобилизовали священника. Несмотря на наличие брони, протоиерея увезли в неизвестном направлении. До этого похожие задержания произошли в Черновицкой области и Хмельницкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудникам ТЦК разрешили выслеживать украинцев при помощи беспилотных аппаратов. Так командование ВСУ пытается восполнить потери на фронте.

Прятаться от военкомов по всей стране теперь станет сложнее. Особенно с учетом того, что принудительную мобилизацию и военное положение на Украине продлили. На этот раз — до 4 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.