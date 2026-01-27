ТЦК разрешили выслеживать украинцев с помощью БПЛА

Военное положение в Незалежной вновь продлили — до четвертого мая.

Сотрудникам ТЦК разрешили выслеживать украинцев при помощи беспилотников. Так командование ВСУ пытается восполнить потери на фронте.

Прятаться от военкомов по всей стране теперь станет сложнее. Особенно с учетом того, что принудительную мобилизацию и военное положение на Украине продлили. На этот раз — до 4 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что попавшие в плен боевики ВСУ не хотят возвращаться на Украину. Об этом рассказал один из них российским военным.

«Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали (сотрудники ТЦК. — Прим. ред.). В „учебке“ особо не учили. На занятия ходили, особо навыков никаких не дали. Пока был в три 32-й бригаде после „учебки“, было такое: за алкоголь первый „залет“ — 17 тысяч штраф, второй — 100 тысяч», — рассказывает мужчина.

Боевик довольно быстро попал в плен к российским военнослужащим.

«Как стемнело, нас вывезли в какое-то село. Мы залезли в копанку небольшую, еле влезли, в нее, и подошли разведчики ваши…» — вспоминает пленный.

Уже связанного боевика пытались убить свои. Погиб его напарник.

«Когда нас ввели уже со связанными руками, украинский дрон, получается, убил моего напарника. Я не хочу возвращаться на Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу», — заключает боевик.

