Орешкин: прежняя модель глобализации себя изжила

Орешкин: прежняя модель глобализации подошла к концу

Модель глобализации, которая существовала последние десятилетия, подходит к концу. Об этом во время выступления на открытии январских экспертных диалогов в Национальном центре «Россия» заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Глобализация принесла много хорошего. Но та модель, которую мы видели в последние десятилетия, на самом деле подошла к концу», — отметил Орешкин.

Из плюсов прежнего устройства мира он выделил: улучшение качества жизни и снижение бедности в ряде стран после их активного вовлечения в глобальную экономику. Кроме того, мир был обеспечен доступными товарами и услугами.

На подобную тенденцию указывал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что принципы глобализации, которые внедряли США, разваливаются. И вместо этого наблюдается фрагментация мирового хозяйства.

