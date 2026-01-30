Смертельный перекус: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри

People: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри

В американском штате Техас мужчина выстрелил в своего друга. Причиной стал отказ угостить его картофелем фри. Об этом сообщает People.

Прибывшие на вызов в жилой комплекс сотрудники правоохранительных органов обнаружили пострадавшего с тяжелым ранением головы. Несмотря на оперативно оказанную первую помощь и проведение сердечно-легочной реанимации, спасти раненого не удалось. Мужчину доставили в госпиталь, где через несколько часов врачи констатировали его смерть.

Следствие установило, что трагедии предшествовал словесный конфликт, вспыхнувший на почве нежелания жертвы делиться порцией еды.

«Спор начался из-за заказа картофеля фри, после чего словесная перепалка между двумя людьми переросла в стрельбу», — отмечается в пресс-релизе полиции.

Личность подозреваемого установлена благодаря показаниям свидетелей. Однако преступнику удалось скрыться до приезда патрульных.

Полиция обыскала апартаменты стрелявшего, но его так и не нашли. На данный момент правоохранители продолжают активные поиски злоумышленника. Подчеркивается, что инцидент носил локальный характер и не представляет угрозы для остальных жителей города.

