Смертельный перекус: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Все началось со словесного конфликта, переросшего в потасовку.

В США мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри

В американском штате Техас мужчина выстрелил в своего друга. Причиной стал отказ угостить его картофелем фри. Об этом сообщает People.

Прибывшие на вызов в жилой комплекс сотрудники правоохранительных органов обнаружили пострадавшего с тяжелым ранением головы. Несмотря на оперативно оказанную первую помощь и проведение сердечно-легочной реанимации, спасти раненого не удалось. Мужчину доставили в госпиталь, где через несколько часов врачи констатировали его смерть.

Следствие установило, что трагедии предшествовал словесный конфликт, вспыхнувший на почве нежелания жертвы делиться порцией еды.

«Спор начался из-за заказа картофеля фри, после чего словесная перепалка между двумя людьми переросла в стрельбу», — отмечается в пресс-релизе полиции.

Личность подозреваемого установлена благодаря показаниям свидетелей. Однако преступнику удалось скрыться до приезда патрульных.

Полиция обыскала апартаменты стрелявшего, но его так и не нашли. На данный момент правоохранители продолжают активные поиски злоумышленника. Подчеркивается, что инцидент носил локальный характер и не представляет угрозы для остальных жителей города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:38
«Просто люблю»: стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
17:25
В Москве пьяный мужчина забил до смерти незнакомца в переходе метро
17:15
Это не просто простуда: какой симптом указывает на развитие смертельных болезней
16:55
Смертельный перекус: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри
16:50
Менять по сезонам? Эксперты опровергли популярный миф о моторном масле
16:39
Мафия готовится к Олимпиаде: в Италии разразился коррупционный скандал

Сейчас читают

Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Диагноз — безмамие: что нужно сыновьям, на которых не было времени?

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026