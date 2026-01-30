В Финляндии ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы

STUK: в Финляндии обнаружили радиоактивные частицы в трех городах

В Финляндии в образцах воздуха были обнаружены небольшие количества радиоактивных веществ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Управление по ядерной и радиационной безопасности (STUK).

«В середине января в пробах воздуха, собранных Управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Рованиеми, Куопио и Иматре, были обнаружены радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения», — говорится в заявлении STUK.

Уточняется, что пробы были собраны в период с 12 по 19 января 2026 года. Исследователи отметили, что концентрация обнаруженных веществ довольно низкая и не представляет угрозы для людей и окружающей среды.

Также в управлении пояснили, что обнаруженные радиоактивные вещества образуются, в том числе, на атомных электростанциях во время эксплуатации и могут попадать в атмосферу. В большинстве случаев источник радиоактивных веществ установить невозможно.

