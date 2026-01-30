Деньги любят счет: в России обсуждают лимит на внесение наличных через банкомат

Новый финансовый барьер должен усложнить легализацию сомнительных средств.

Зачем в РФ обсуждают лимит на пополнение счетов наличными

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

«Интерфакс»: в России могут ввести лимит на пополнение счетов наличными

Министерство финансов РФ предлагает установить потолок для пополнения банковских счетов наличными через банкоматы и другие технические устройства — не более одного миллиона рублей в месяц для физических лиц. Инициатива включена в правительственный план по «обелению» экономики и уже направлена на межведомственное согласование. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Речь идет о поправках в законе «О банках и банковской деятельности», которые в середине января были переданы на рассмотрение в Центральный банк РФ и Росфинмониторинг. Сейчас действующее законодательство не устанавливает никаких ограничений на объем наличных, вносимых таким способом. По мнению авторов инициативы, это создает лазейки для ввода в оборот средств с неясным происхождением, в том числе — с криминальным.

В пояснительных материалах подчеркивается, что внедрение лимита потребует технических доработок со стороны банков, поэтому предполагается отложенный запуск новых правил — через 180 дней после официального опубликования закона.

На фоне этих инициатив регуляторы уже готовятся к дополнительным мерам контроля. Ранее сообщалось, что Банк России планирует усилить надзор за операциями с наличными, введя для кредитных организаций новую форму отчетности. При этом в самом Центробанке признают: курс на повышение прозрачности экономики может парадоксально увеличить интерес к наличным деньгам. По базовому прогнозу ЦБ, объем наличного оборота в стране в ближайшие пять лет способен вырасти более чем на 20% и приблизиться к 24 триллионам рублей.

Деньги любят счет: в России обсуждают лимит на внесение наличных через банкомат

