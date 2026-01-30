ООН на грани финансового тупика: денег на бюджет 2026 года может не хватить

Генсек ООН Гутерриш: бюджет ООН на 2026 года на грани срыва

ООН может столкнуться с невозможностью в полном объеме реализовать утвержденную бюджетную программу на 2026 год, если ее финансовое положение не улучшится. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил в письме, направленном государствам-членам, пишет Reuters.

По его словам, при сохранении текущего уровня поступлений организация не сможет выполнить все обязательства, заложенные в бюджет, одобренный в декабре. Гутерриш подчеркнул, что ситуация вызывает серьезные опасения уже в данный момент.

Также в обращении отметили, что ООН оказалась под двойным финансовым давлением. С одной стороны, ряд стран не выполняет обязательства по взносам, а с другой — организация обязана возвращать средства, которые фактически не поступали на ее счета. Глава ООН охарактеризовал происходящее как замкнутый и абсурдный круг, при котором от структуры требуют возврата несуществующих денег.

По мнению генсека, без срочного улучшения платежной дисциплины со стороны государств-членов выполнение ключевых программ ООН окажется под угрозой в 2026 году.

