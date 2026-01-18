В ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США установить контроль над Гренландией

В ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США контролировать Гренландию

Попытки США установить контроль над Гренландией могут обернуться крайне опасными последствиями для всей системы международной безопасности. Об этом заявила глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

По ее оценке, если подобные сценарии станут допустимыми, ни одно государство в мире больше не сможет чувствовать себя в безопасности.

Бербок напомнила, что жители Дании однозначно высказались в пользу права на самоопределение, которое закреплено в нормах международного права. Она отметила, что любые попытки поставить под сомнение этот принцип создают рискованный прецедент, который способен подорвать основы глобального порядка.

К тому же Бербок указала, что особенно тревожно выглядят ситуации, при которых сильные государства начинают посягать на суверенитет соседей. При этом политик подчеркнула, что страны, входящие в «Большую пятерку» Совета Безопасности ООН, обладают не только правом вето, но и особой ответственностью — обеспечивать соблюдение международных правил, а не разрушать их.

«Если мы примем тот факт, что другие страны просто вторгаются к своим соседям, особенно члены „Большой пятерки“. И я думаю, очень важно подчеркнуть, что члены „Большой пятерки“ не только имеют право вето, но и несут ответственность за защиту международного порядка», — заявила она.

Глава Генассамблеи отметила, что Устав ООН и международное право остаются универсальным механизмом защиты для всех государств. По ее мнению, устойчивую безопасность можно обеспечить лишь через диалог и сотрудничество, а не путем давления или угроз.

Также Бербок обратила внимание, что подобная логика действий разделяется далеко не всеми мировыми лидерами. Она указала, что даже внутри США идея, связанная с Гренландией и ее последствиями для отношений с соседними странами, в том числе с Канадой, вызвала крайне резкую реакцию и споры.

До этого стало известно, что в Евросоюзе (ЕС) обсуждают возможность закрытия американских военных объектов на территории Европы в случае, если Вашингтон попытается силовым путем установить контроль над Гренландией. Потеря таких баз, как Рамштайн в Германии, существенно ограничила бы возможности США по военному присутствию на Ближнем Востоке и в Африке.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы действовать согласованно и жестко, если угрозы экономического давления подтвердятся, для обеспечения защиты европейскому суверенитету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС может пригрозить США закрытием военных баз из-за споров о Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.