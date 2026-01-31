«Выгорание и беспомощность»: к чему приводит желание стать идеальной матерью

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Как не навредить себе и ребенку?

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Рейнталь: гиперопека может привести мать к выгоранию

Гиперопека может привести родителя к выгоранию, а ребенка — к выученной беспомощности. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

По словам специалиста, каждая мама желает своему ребенку самого лучшего, однако излишняя забота может перерасти в гиперконтроль, и это скажется плохо не только на ребенке, но и на родителе.

«С женщиной может случиться материнское выгорание. Это легко узнать по тому, как она начинает срываться на детей, повышать голос, иногда даже кричать. <…> Это говорит о том, что женщина устала. А следующая стадия будет равнодушие, когда она равнодушна к детским капризам, к детскому плачу, к детским конфликтам и даже к детским успехам», — пояснила Рейнталь.

Психолог объяснила, откуда берется желание быть идеальной мамой. Одной из причин является воспитание ребенка как проекта, то есть единственные достижения матери — это успехи ее ребенка.

«Следующая причина — это показать своей маме, какой нужно было быть мамой для меня. Как нужно было меня воспитывать, как нужно было меня любить», — сказала Рейнталь.

Третья причина — это конкуренция с другими мамами. Это могут быть ваши сестры, которые тоже стали мамами, подруги или просто незнакомые мамочки на детской площадке.

В итоге из-за тотального контроля и опеки у ребенка формируется выученная беспомощность. Кроме того, по словам Рейнталь, в будущем у ребенка может развиться еще и эмоциональная беспомощность. Во взрослой жизни он не сможет самостоятельно принимать решения, справляться с отказами и разочарованиями.

«В итоге такая стратегия не приносит пользы никому, ни маме, ни ребенку. Да и вообще, глобальная задача родителя — стать своему ребенку ненужным, то есть вырастить настолько самостоятельную личность, чтобы он смог обходиться без мамы с папой, сам зарабатывать на жизнь, сам обустроить себе быт, сам о себе позаботиться», — заверила психолог.

Чтобы не навредить себе и ребенку, специалист советует снизить планку достижений — и для себя, и для ребенка. Также необходимо разрешить ребенку ошибаться и не приравнивать его неудачи к своим собственным. Родитель должен уделять больше времени своему отдыху, эмоциональной разгрузке и делам, которые вызывают положительные эмоции.

«Заботливая мама — это не та, которая делает все за ребенка, а та, которая учит ребенка быть самостоятельным», — заключила Рейнталь.

