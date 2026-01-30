Любимая классика: 10 фильмов, без которых невозможно представить «Мосфильм»

Есть кино, которое не стареет, сколько бы раз его ни пересматривали.
Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов 1977г
Киностудии «Мосфильм» исполняется 102 года
Киностудия «Мосфильм» отмечает очередную внушительную дату — 30 января легендарному киногиганту исполнилось 102 года. Отсчет своей истории студия ведет с 1924 года: именно в этот день зрителям показали первый полнометражный фильм, созданный на ее базе — картину «На крыльях ввысь».
Сегодня «Мосфильм» остается государственной студией и одной из крупнейших киноплощадок Европы. Это уже не просто символ эпохи, а высокотехнологичная база полного цикла, где создается кино нового времени. С конца 1990-х студией руководит Карен Шахназаров, при котором она сумела сохранить статус легенды и при этом не застрять в прошлом.
Десять лучших фильмов, снятых на «Мосфильме» — в материале 5-tv.ru.
Когда начальница оказывается человеком — «Служебный роман»
История строгой руководительницы и скромного статиста, неожиданно оказавшихся по одну сторону чувств, превратила офисную повседневность в одну из самых трогательных комедий советского кино. Рязанову удалось сделать невозможное — рассказать о любви без пафоса, но с тонкой иронией, живыми диалогами и героями, в которых зритель узнавал себя. Картина разошлась на цитаты и до сих пор служит эталоном интеллигентного юмора.
Сибирская зима, горячие сердца — «Девчата»
Наивная, упрямая и обаятельная повариха, приехавшая работать в суровый поселок лесорубов, перевернула жизнь местного красавца-труженика. Легкий производственный ромком неожиданно оказался чрезвычайно глубокой картиной: за бытовыми сценами скрылась история взросления, любви и внутренней свободы. Фильм моментально стал народным и закрепил за Надеждой Румянцевой статус всесоюзной любимицы.
Любовь, не пережившая войну — «Летят журавли»
Редкий пример военного кино, где в центре не подвиг, а чувство. История Бориса и Вероники — это хроника потерь, одиночества и надежды, рассказанная без героического пафоса. Картина потрясла мир и стала единственным советским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь». Эмоциональная сила этой ленты до сих пор не ослабевает.
Детектив с французским акцентом — «Ищите женщину»
Телефонистка, случайное преступление и ощущение, что истина где-то рядом — но ее никто не хочет замечать. Алла Сурикова превратила классический детектив в остроумную комедию с блистательной Софико Чиаурели. История, снятая в Москве, но мысленно гуляющая по Парижу, до сих пор смотрится легко и изящно.
Воспитатель против рецидивистов — «Джентльмены удачи»
Редкий случай, когда криминальная комедия стала по-настоящему семейным кино. Двойная роль Евгения Леонова — детсадовца и уголовника — подарила зрителю десятки крылатых выражений, а фильму обеспечила бессмертие. За юмором здесь скрывается удивительно точное наблюдение за человеческой природой.
Один студент — тысяча историй — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Так началась легенда. Наивный, честный и невероятно живучий Шурик стал символом поколения и образцом положительного героя без назидательности. Гайдай создал персонажа, который одинаково органично чувствует себя и в стройке, и на экзамене, и в схватке с мелкими жуликами.
Три судьбы и одна страна — «Москва слезам не верит»
Фильм, который сначала недооценили на родине, но полюбили во всем мире. История трех подруг, прошедших путь от общежития до зрелости, стала портретом эпохи и одновременно универсальным рассказом о выборе, разочарованиях и силе характера. «Оскар» лишь закрепил то, что зрители знали давно.
Кавказ, тосты и похищение — «Кавказская пленница»
Продолжение истории Шурика оказалось не менее ярким, чем начало. Сатирическая комедия о традициях, бюрократии и любви превратилась в кладезь шуток и сцен, которые до сих пор разыгрывают на цитаты. Гайдай снова попал точно в цель.
Контрабанда с человеческим лицом — «Бриллиантовая рука»
На первый взгляд — простая комедия про невезучего советского туриста. На деле — многослойная пародия, где каждый персонаж стал архетипом. Фильм не просто смешит, он играет с культурными кодами и кинематографическими штампами, оставаясь при этом удивительно теплым.
Машина времени как зеркало эпох — «Иван Васильевич меняет профессию»
Фантастическая комедия, в которой прошлое и настоящее сталкиваются с оглушительным эффектом. Булгаковский сюжет в интерпретации Гайдая стал не просто хитом, а сатирическим высказыванием о смене эпох и человеческой природе. Финальная точка в истории Шурика оказалась неожиданно философской.
