У Евросоюза не осталось действенных рычагов давления на США

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Военно-политическая зависимость Европы от Штатов лишает ЕС пространства для самостоятельных решений.

Почему у Евросоюза не осталось рычагов давления на США

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Политолог Мухин: возможности Брюсселя ограничиваются дипломатическими заявлениям

Евросоюз (ЕС) фактически лишен реальных механизмов влияния на Соединенные Штаты, и ситуация вокруг Гренландии наглядно это показала. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, возможности Брюсселя ограничиваются дипломатическими заявлениями, поскольку любые потенциальные меры давления со стороны ЕС легко нивелируются санкционной и тарифной политикой Вашингтона. Эксперт отметил, что Евросоюз не готов к серьезной конфронтации с США.

«Брюссель, к сожалению для него, не может идти на реальную эскалацию. И все меры, которые они могут применить по отношению к США, абсолютно нейтрализуются активной санкционно-пошлинной политикой Штатов», — объяснил он.

В качестве примера эксперт также напомнил о соглашениях, обязывающих европейские страны закупать американские энергоносители по завышенной стоимости. По оценке Мухина, военно-политическая зависимость Европы от США лишает ЕС пространства для самостоятельных решений.

Политолог подчеркнул, что без обретения реального суверенитета говорить о независимом курсе Евросоюза в ближайшей перспективе не приходится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сократят экспорт газа в Европу.

