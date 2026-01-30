Музыкальная вселенная: вышел трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»

Вышел трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»

Кинопоиск представил трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина выходит в российский прокат 19 февраля 2026 года. Фильм станет продолжением сериала, который вышел в 2023 году.

«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в мире песен легендарной группы. Сказочная панк-вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

В роли Горшка снова предстанет Константин Плотников, а роль Князя исполнит Влад Коноплев. Также к своим ролям вернутся Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков.

«У нас больше нет другого Горшка, кроме как в мире его песен. Но фэнтези-Горшок в сериале и фэнтези-Горшок в фильме — это совершенно разные персонажи. Я бы сказал так: в фильме мы приближаем фэнтезийного героя из сериала к реальному. В процессе съемок», — поделился Константин Плотников.

«Попробовал коротко сформулировать для себя, что этот персонаж делает на протяжении всей картины, и понял, что все происходящее — это терапия Князя, в результате которой он полностью трансформируется», — заявил Влад Коноплев.

В обновленный каст проекта вошли Илья Гришин, который станет главным антагонистом в сказочной вселенной — Некроманта, а также Гоша Куценко в роли психоаналитика. Лидер группы Jane Air Антон Лиссов предстанет в картине в образе зомби по имени Сид, а вокалистка группы The Hatters Анна Музыченко — в образе Ведьмы. Режиссером проекта выступил Рустам Мосафир. Дистрибьютор картины — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в 2,5 раза. Ежегодно в прокат выходит все больше фильмов, получивших государственную финансовую поддержку. В 2023 году был выпущен 81 национальный фильм, в 2024-м — 84, а в 2025 году их количество планируется увеличить до 97. Рост за просматриваемый период составил 20%.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.