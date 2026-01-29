Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов в 2,5 раза за три года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Ежегодно в прокат выходит все больше картин, получивших государственную финансовую поддержку.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любимова: посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в 2,5 раза

За последние три года посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в два с половиной раза. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии» в Государственной думе.

«Растущие показатели демонстрируют и посещаемость отечественных фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так, за последние три года она выросла в два с половиной раза и составила порядка 100 миллионов зрителей в год», — заявила глава министерства культуры.

Любимова отметила, что ежегодно в прокат выходит все больше фильмов, получивших государственную финансовую поддержку. В 2023 году был выпущен 81 национальный фильм, в 2024-м — 84, а в 2025 году их количество планируется увеличить до 97. Рост за просматриваемый период составил 20%.

«Кроме того, увеличивается и доля зрителей российских фильмов, достигшая в 2025 году 79%. В этом году на новогодние каникулы наши кинотеатры посетило рекордное количество зрителей <…> Билеты приобрели порядка 20 миллионов человек», — отметила Ольга Любимова.

Также министр культуры добавила, что за новогодние праздники посещаемость кинотеатров выросла почти на 50%, что на 22% превышает результат ранее самых посещаемых новогодних кинопоказов 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 29 января на большие экраны выходит пронзительная спортивная драма «Золотой дубль». Это картина о легендарном футболисте и тренере. Никита Симонян — один из тех, кто привел нашу сборную к олимпийскому золоту 1956 года и навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

21:26
Снег по премиум-тарифу: эвакуация авто в Москве может обойтись в 12 тысяч рублей
21:08
Информация о семейном поместье победительницы шоу «Холостяк» Клюкиной появилась на сайте торгов России
20:50
Скоро Масленица! В России снизились цены на необходимые для приготовления блинов продукты
20:33
Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов в 2,5 раза за три года
20:26
Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности
20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине

Сейчас читают

Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Секс-индустрия под замком: в Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026