Вышли постер и трейлер мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Он выйдет в широкий прокат 14 мая 2026 года.

Когда выйдет мультфильм Лео и Тиг. Дорога на Байкал

Фото: parovoz.tv/Студия «Паровоз»

Создатели полнометражного анимационного фильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» представили трейлер и постер к мультфильму. Проект выйдет в широкий прокат 14 мая 2026 года.

Сердцем новой истории стало озеро Байкал. Создатели воплотили его как образ мечты, ради которой человек готов выйти из зоны комфорта и преодолеть путь, полный приключений, тайн и испытаний.

По сюжету маленькие леопард и тигренок Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна. Животные сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.

Роли в мультфильме озвучили: Александра Урсуляк, Агния Кузнецова, Прохор Чеховской, Игорь Ильин, Анна Киселева, Даниил Эльдаров и другие. Дистрибьютором картины выступил «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Disney работает над спин-оффом о Гастоне из мультфильма «Красавица и чудовище». Хвастун-охотник Гастон — один из самых знаменитых диснеевских злодеев. Он претендовал на сердце Бэлль, но был отвергнут, за что решил отомстить Чудовищу — принцу, «закованному» в тело монстра заклятием. Теперь персонаж раскроется более подробно — фильм расскажет о его жизни до знаменитой истории.

