Disney работает над спин-оффом о Гастоне из мульфильма «Красавица и чудовище»

|
Рита Цветкова
Новая история, предварительно, будет приквелом оригинального сюжета.

Disney создаст спин-офф о Гастоне из Красавицы и чудовища

Фото: Кадр из х/ф «Красавица и Чудовище». реж.: Гари Труздейл, Кирк Уайз, 1991 г.

Компания Disney работает над новым фильмом по вселенной «Красавицы и Чудовища». На этот раз зрителей будет ожидать спин-офф о Гастоне. В данный момент проект еще находится на стадии разработки. Вероятно, это будет приквел, действие которого развернется до событий оригинальной истории.

Хвастун-охотник Гастон — один из самых знаменитых диснеевских злодеев. Он претендовал на сердце Бэлль, но был отвергнут, за что решил отомстить Чудовищу — принцу, «закованному» в тело монстра заклятием. Теперь персонаж раскроется более подробно — фильм расскажет о его жизни до знаменитой истории.

Сценарий к новому фильму напишет Дэвид Каллахам, известный по созданию блокбастеров «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Годзилла и Конг: Новая империя». Детали сюжета пока держатся в секрете. Неизвестен и актерский состав. Представители Disney не сообщали, вернется ли в историю Люк Эванс, сыгравший Гастона в киноверсии сказки 2017 года с Эмой Уотсон.

Впервые охотник появился в мультфильме 1991 года, героя озвучивал актер Ричард Уайт. При виде высокого силача, постоянно рассказывающего о своих подвигах, девушки дрожали, вздыхали и падали в обморок, но только не Бэлль.

В последнее время Disney все чаще переосмысляет классические сюжеты, снимает фильмы не только по мотивам сказок, но и создает отдельные истории о второстепенных или отрицательных персонажах. Так, картина «Круэлла» (злодейка из «101 далматинца». — Прим. ред.) в 2021 году оказалась востребована зрителем, а вот свежая «Белоснежка» провалилась в прокате.

Ранее, писал 5-tv.r, киностудия сообщила о работе над фильмом «Лило и Стич 2».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Disney работает над спин-оффом о Гастоне из мульфильма «Красавица и чудовище»
