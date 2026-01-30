Стали известны победители премии «Золотой орел — 2026»

В Москве состоялась 24-я церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел». За победу в 23 номинациях боролись отечественные фильмы и сериалы, вышедшие в прокат и на экраны c 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года. В материале 5-tv.ru — полный список победителей премии «Золотой орел — 2026».

Лучшим игровым фильмом стала военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август». В этой номинации также были представлены фильмы «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.

Лучшая женская роль в кино — Елена Лядова за роль в фильме «Первый на Олимпе» режиссера Артема Михалкова.

Награду за лучшую мужскую роль в кино получили сразу три актера: народный артист РФ Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Все они снялись в фильме «Август».

Лучшая режиссерская работа — режиссер-дебютант Феликс Умаров, «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший телевизионный сериал — «Атом», режиссер Нурбек Эген.

Лучшая женская роль на телевидении — Екатерина Климова, «Атом».

Лучшая мужская роль на телевидении — народный артист России Алексей Гуськов, «Атом».

Награду за лучший сценарий получили Василий Зоркий, Андрей Курганов за фильм «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший проект онлайн-платформ — «Плевако», режиссер Анна Матисон.

Лучшая актриса онлайн-сериала — Ольга Лерман, «Плевако».

Лучший актер онлайн-сериала — Сергей Безруков, «Плевако».

Лучшая женская роль второго плана — Анна Чиповская, «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Гилев за роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший неигровой фильм — «Путь», режиссер Светлана Музыченко.

Лучшая операторская работа — Максим Шинкоренко, «Август».

Лучший короткометражный фильм — «Немой», реж. Арсен Аристакесян.

Лучшая работа художника-постановщика — Алексей Падерин, Сергей Зайков, «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший анимационный фильм — «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов.

Лучший художник по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучшая музыка к фильму — Дмитрий Емельянов, «Август».

Лучший монтаж фильма — Илья Лебедев, «Август».

Лучшая работа звукорежиссера — Алексей Самоделко, «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучшие визуальные эффекты — Online VFX Studio, «Август».

