Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Стали известны победители премии «Золотой орел — 2026»
В Москве состоялась 24-я церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел». За победу в 23 номинациях боролись отечественные фильмы и сериалы, вышедшие в прокат и на экраны c 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года. В материале 5-tv.ru — полный список победителей премии «Золотой орел — 2026».
Лучшим игровым фильмом стала военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август». В этой номинации также были представлены фильмы «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.
Лучшая женская роль в кино — Елена Лядова за роль в фильме «Первый на Олимпе» режиссера Артема Михалкова.
Награду за лучшую мужскую роль в кино получили сразу три актера: народный артист РФ Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Все они снялись в фильме «Август».
Лучшая режиссерская работа — режиссер-дебютант Феликс Умаров, «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучший телевизионный сериал — «Атом», режиссер Нурбек Эген.
Лучшая женская роль на телевидении — Екатерина Климова, «Атом».
Лучшая мужская роль на телевидении — народный артист России Алексей Гуськов, «Атом».
Награду за лучший сценарий получили Василий Зоркий, Андрей Курганов за фильм «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучший проект онлайн-платформ — «Плевако», режиссер Анна Матисон.
Лучшая актриса онлайн-сериала — Ольга Лерман, «Плевако».
Лучший актер онлайн-сериала — Сергей Безруков, «Плевако».
Лучшая женская роль второго плана — Анна Чиповская, «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Гилев за роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучший неигровой фильм — «Путь», режиссер Светлана Музыченко.
Лучшая операторская работа — Максим Шинкоренко, «Август».
Лучший короткометражный фильм — «Немой», реж. Арсен Аристакесян.
Лучшая работа художника-постановщика — Алексей Падерин, Сергей Зайков, «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучший анимационный фильм — «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов.
Лучший художник по костюмам — Татьяна Патрахальцева, «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучшая музыка к фильму — Дмитрий Емельянов, «Август».
Лучший монтаж фильма — Илья Лебедев, «Август».
Лучшая работа звукорежиссера — Алексей Самоделко, «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучшие визуальные эффекты — Online VFX Studio, «Август».
