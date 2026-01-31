«Девочки не должны попадать в такие истории, как я»: Сотникова о плохих косметологах

Вера Сотникова: клиники с непрофессиональными врачами нужно закрывать

Актриса Вера Сотникова призвала закрывать клиники, в которых работают непрофессиональные врачи. Об этом она заявила в беседе с 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

Осенью прошлого года стало известно, что актриса Вера Сотникова попала в руки неопытного косметолога. В результате бьюти-процедур у артистки возникли серьезные осложнения.

На вопрос корреспондента, как в настоящее время обстоят дела с клиникой, с которой произошел скандал осенью 2025 года, актриса ответила довольно кратко.

«На данный момент мы судимся с ней (с клиникой. — Прим. ред.), потому что нечистоплотные оказались люди. Это все нужно прикрывать, потому что девочки не должны попадать в такие истории, как попала я. И причем я именно хотела предупредить, а это не понравилось кому-то. Видите, как бывает», — сказала она.

Актриса добавила, что не хотела бы обсуждать эту тему. Она сказала, что не хочет портить себе прекрасный вечер «вот этими людьми». Она посоветовала девушкам, прежде чем обращаться к косметологам, сначала детально изучить клинику, чтобы в ней работали профессиональные врачи.

