К «Нике» и ТЭФИ на полку летит «Золотой орел»: Безруков взял сразу две статуэтки

Сергей Безруков: не подумайте, что я снимаюсь только у своей супруги

Народный артист России Сергей Безруков прокомментировал свою победу сразу в двух номинациях премии «Золотой орел» — за лучшие мужские роли в фильме «Август» и сериале «Плевако». Он поделился эмоциями в беседе с 5-tv.ru после 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

По словам актера, несмотря на многолетний опыт работы в кино, каждая новая роль для него остается особенным испытанием. Безруков подчеркнул, что важнейшим элементом профессии считает постоянное внутреннее развитие и поиск новых граней.

«Я уже давно работаю в кино, но всегда как в первый раз. Главное — не терять ту самую свежесть восприятия. Всегда нужно что-то новое в себе открывать. Когда есть режиссер, который тебе это открывает, это, конечно, большое счастье. Мне повезло, в моей биографии было много режиссеров, которые работали со мной», — рассказал Сергей Безруков.

Отдельно актер поблагодарил свою супругу Анну Матисон, которая выступила режиссером и сценаристом сериала «Плевако», отметив ее вклад в работу над проектом и поддержку в творческой деятельности.

Говоря о дальнейших планах, Безруков подчеркнул, что не ограничивает себя работой только с супругой и намерен продолжать сниматься в разных проектах.

«Впереди еще много планов, чтобы вы не подумали, что я снимаюсь только у своей супруги. К „Нике“ и ТЭФИ на полку летит „Золотой орел“. Сегодня за нас болели наши дети, они не спят, смотрят церемонию», — добавил актер.

