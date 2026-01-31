Актриса Таль Беркович погибла в автокатастрофе по пути на день рождения матери

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Вместе с ней в машине ехал ее брат.

Как погибла актриса Таль Беркович

Фото: legion-media

Израильская актриса, сценарист и модель Таль Беркович погибла в автокатастрофе 30 января на 42-м году жизни. О трагедии сообщило издание The Jerusalem Post.

В день происшествия Беркович вместе с 40-летним братом ехала на празднование дня рождения матери. Их легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате лобового удара актриса скончалась на месте. Ее брат получил тяжелые травмы, его доставили в больницу в критическом состоянии. Водитель грузовика отделался незначительными повреждениями.

Беркович окончила Высшую школу искусств Реут в Хайфе, после чего несколько лет занималась танцами. Она выступала в Израильском балете и в труппе «Бат-Дор». В 2006–2007 годах принимала участие в сатирическом телепроекте «Папарацци». После его завершения актриса переехала в Лондон, где обучалась актерскому мастерству и работала в модельной сфере. Позднее перебралась в Лос-Анджелес, где снималась в американских телешоу и фильмах.

В 2020 году Беркович вышла замуж за бизнесмена еврейского происхождения и завершила карьеру модели. Супруги предпочитали не привлекать внимание общественности и вели закрытый образ жизни.

Как ранее писал 5-tv.ru, американо-канадская актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли матери Кевина в «Один дома», скончалась на 72-м году жизни.

На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

