«Был окружен семьей»: стали известны подробности смерти Чака Норриса

Чак Норрис умер в кругу семьи

Знаменитый мастер боевых искусств и актер Чак Норрис умер в кругу семьи. Об этом сообщает его семья в личном блоге.

Как сообщатся в посте, его не стало 19 марта утром, на момент смерти он находился на Гавайях. Ему было 86 лет.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — говорится в блоге.

Родственники знаменитости отметили, что Норрис был для всего мира мастером боевых искусств и символом силы. Семья назвала его преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, а также невероятным братом.

«Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил», — говорится в посте.

Поклонники по всему миру оказывали актеру большую поддержку, за что семья искренне благодарна всем. Они добавили, что для Чака Норриса это много значило.

«Для него вы были не просто поклонниками, вы были его друзьями», — написано в обращении.

Ранее актер был госпитализирован. По данным портала TMZ, ему потребовалась неотложная медицинская помощь из-за «чрезвычайной ситуации». Актера доставили в больницу на острове Кауаи. Незадолго до ухудшения состояния, у Чака Норриса была тренировка, во время которой он беседовал по телефону с другом и много шутил.

Большую известность актеру принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В его кинокопилке также есть такие работы, как «Одинокий волк Маккуэйд» и «Вторжение в США».

В конце 1960-х годов актер разработал и запатентовал собственный боевой стиль, который назвал «чункундо». Он представляет собой смесь карате, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу. Позже, в 2015 году, эту технику переименовали в «систему Чака Норриса».

